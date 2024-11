Furlan sanciona projeto que aumenta o próprio salário em 68%

Projeto aprovado pela CMM foi sancionado e publicado no Diário Oficial

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), sancionou um projeto de lei negociado com a Câmara Municipal que eleva seu salário em 68%. O PL 2851/2024, que estabelece um salário de quase R$ 32 mil, foi assinado e publicado ontem (29) no Diário Oficial do Município, datado de 25 de outubro.

O projeto foi aprovado sem alterações. O texto, que passou pela Câmara na semana passada, permitiu ao prefeito escolher se receberia o aumento integral, mas o projeto foi sancionado sem vetos.

Além do prefeito, o vice Mário Neto (PODE) também será beneficiado, recebendo quase R$ 24 mil, assim como todos os membros do primeiro escalão da prefeitura de Macapá, incluindo secretários municipais e outros servidores em cargos equivalentes.

Os vereadores também aprovaram um aumento em seus próprios salários, que agora chegam a quase R$ 20 mil. Além disso, tentaram elevar as verbas para atividades parlamentares, aumentando a verba de gabinete para R$ 57 mil (destinada à contratação de pessoal) e a verba indenizatória para R$ 27 mil (para despesas de gabinete).

Ontem, na sessão que apreciaria os dois projetos, não houve quórum, mas as propostas devem voltar à pauta nas próximas sessões. A Câmara Municipal possui um orçamento anual de R$ 49 milhões.