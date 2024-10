Presidente Alinny Serrão adiantou que deputados indicarão emendas impositivas: ‘tem mudado a vida das pessoas’

Por SELES NAFES

A presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Alliny Serrão (União), adiantou que todos os deputados deverão indicar emendas impositivas ao orçamento do governo do Estado para 2025. A previsão de arrecadação já foi enviada pelo Executivo ao parlamento, da ordem de R$ 11 bilhões. Além do orçamento, os parlamentares ainda debaterão a LDO, lei que define como o orçamento será dividido.