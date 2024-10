Grávida tenta matar o marido a facadas

Crime ocorreu no município de Vitória do Jari, no sul do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

Raila Corrêa Rodrigues, 26 anos, foi presa em flagrante na noite de domingo (20), após tentar matar a facadas o marido, Frank Garcia Oliveira, 25. O caso ocorreu no município de Vitória do Jari, no sul do Amapá.

De acordo com a 3ª Companhia do 11° Batalhão da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 19h30 para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio envolvendo um casal no Bairro São Pedro.

No local, a suspeita foi encontrada e confessou o crime aos policiais, alegando que atacou o marido com facadas após ser provocada e agredida verbalmente.

Os policiais constataram que Raila estava visivelmente alcoolizada no momento da prisão. Ela também informou que está grávida de dois meses.

Frank foi encontrado deitado no chão de sua residência com vários golpes nas costas e nas pernas. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá e do Hospital da Serra prestaram os primeiros socorros. A vítima segue em observação.

A faca usada no crime foi apreendida. Raila foi encaminhada à delegacia da cidade e passará por audiência de custódia.