Heroísmo de universitário que morreu ao salvar mulher que se afogava comove o Amapá

Tragédia ocorreu na tarde de sexta-feira, Rampa do Açaí, na orla de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A bravura do jovem universitário Aluísio Luiz da Silva Júnior, de 23 anos, que morreu após salvar uma mulher que se afogava no Rio Amazonas, na orla de Macapá, causou grande comoção e homenagens ao heroísmo do jovem nas redes sociais.

Aluísio Júnior era conhecido por ser um jovem, calmo, bem-humorado, trabalhador e bom amigo. Ele era estudante do Curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Amapá (UEAP).

Na tarde ontem (18), o jovem salvou duas pessoas que estavam se afogando próximo da Rampa do Açaí, no Bairro Santa Inês, onde é comum crianças e adolescentes se divertirem e se arriscarem tomando banho no Rio Amazonas quando a maré está cheia.

Aluísio trabalhava em uma das lanchonetes da Rampa do Açaí, que estava fechada no momento do acidente. Ele apreciava a beleza do rio quando ouviu os pedidos de socorro de um casal de irmãos sendo arrastado pelas fortes correntezas.

Sem hesitar e sem tirar a calça, pulou no rio e conseguiu salvar ambos, mas o ato de coragem custou sua vida. Exausto, ele afundou e morreu afogado. Seu corpo foi encontrado cerca de duas horas depois, por militares do Corpo de Bombeiros. O casal resgatado foi levado consciente ao Hospital de Emergências e teve alta após atendimentos médicos.

Além de manifestações de familiares, amigos e colegas de estudo e de trabalho, políticos e a população em geral também se emocionaram com trágica e heroica morte do estudante e trabalhador.

Em seus perfis, o governador Clécio Luís prestou solidariedade à família: “Soube a pouco da trágica partida do jovem Aluísio Luiz da Silva Junior, que estudava pedagogia na UEAP. Num ato de coragem e nobreza, ele salvou uma pessoa que se afogava no Rio Amazonas quando passava próximo à rampa do Açaí, na orla de Macapá, mas infelizmente, não conseguiu retornar à margem. Fica aqui meus mais sinceros sentimentos à família de Aluísio, aos amigos e aos colegas da universidade. Seu ato certamente refletiu o bom coração que tinha. Que Deus te receba, querido!”

O senador Randolfe Rodrigues também se manifestou: “Hoje perdemos o jovem Aluísio Luís da Silva Júnior, de apenas 23 anos, em trágico afogamento. Ele teve a coragem e amor ao próximo para salvar a vida de uma pessoa na orla de Macapá, mas acabou perdendo a sua própria. Aluísio será lembrado por sua bravura e pelo coração enorme que tinha. Minha solidariedade e orações aos seus familiares e amigos. Que Deus conforte cada um nesse momento tão difícil”.

O deputado federal Dorinaldo Malafaia afirmou que o universitário deixou um legado de amor ao próximo: “Aluísio Luíz da Silva Júnior, com apenas 23 anos, protagonizou um ato de bravura hoje na orla de Macapá, quando arriscou a própria vida para salvar uma cidadã que se afogava enquanto ele trabalhava em um restaurante na Rampa do Açaí. Infelizmente, em meio ao heroísmo de sua ação, Aluísio acabou perdendo a sua vida, deixando um exemplo profundo de coragem e altruísmo. Jovem trabalhador e estudante de pedagogia da UEAP, ele nos deixa um legado de amor ao próximo. Meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos, e que Deus possa trazer conforto a todos que estão passando por essa dor irreparável”.