Homem espanca mulher com socos e chutes em via pública de Santana

Agressões foram flagradas pior câmeras de monitoramento da rua.

Por RODRIGO DIAS

A polícia está em busca de informações que ajudem a identificar um homem que agrediu uma mulher em via pública no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O ataque foi registrado por câmeras de monitoramento de estabelecimentos comerciais.

Nas imagens, é possível ver o agressor caminhando ao lado da vítima, que é empurrada da calçada para a frente de um estabelecimento.

O homem segura a cabeça da mulher e a golpeia com vários socos. Em seguida, ele a joga no chão e a agride com chutes.

A vítima não reage, apenas levanta uma das mãos, mas continua sendo atacada. O agressor a puxa, e a mulher, atordoada, tenta se apoiar na parede, mas ainda assim recebe mais tapas. Depois, ele a empurra pelas costas e a força a correr junto.

Os dados exibidos na tela do vídeo indicam que o fato ocorreu na manhã da última segunda (7), por volta das 6h20, mas as imagens começaram a circular na internet nesta terça-feira (8).

O Portal SN entrou em contato com o 4º Batalhão da Polícia Militar, que informou estar ciente do caso e apurando os fatos. No entanto, como não foi registrado Boletim de Ocorrência, o trabalho da polícia acaba sendo dificultado.