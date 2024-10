Identificado pela polícia, homem diz que agrediu mulher em Santana por ciúmes

Circuito de câmeras de estabelecimentos comerciais mostrou o ataque. Caso ocorreu no município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um caso de violência contra a mulher resultou no indiciamento de um homem no município de Santana, a 17 km de Macapá. O fato, registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais, mostrou o ataque do agressor contra a vítima, com quem ele mantinha uma relação amorosa. O caso foi encaminhado à Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM) de Santana, onde o acusado foi indiciado.

De acordo com as investigações, o homem e a mulher foram identificados mesmo sem o registro de boletim de ocorrência. As agressões teriam ocorrido no dia 7 de outubro, por volta das 6h20.

No dia seguinte, o vídeo das agressões circulou nas redes sociais, gerando grande comoção. A Polícia Civil não divulgou a identidade dos envolvidos, mas apurou que a vítima hesitou em denunciar o caso.

Em depoimento, o acusado alegou que as agressões foram motivadas por ciúmes durante uma discussão e que, ao voltarem para casa, acabou agredindo a esposa. A vítima foi submetida a exame de corpo de delito, que constatou lesões em suas costas.

Segundo o acusado, esta teria sido a primeira vez que cometeu violência contra a companheira, manifestando arrependimento.

“Em seu depoimento, ele afirmou estar arrependido do que cometeu e que o motivo foi ciúmes. Ela ainda demonstrou certa relutância, mas a denúncia foi formalizada, e ele foi indiciado, devendo responder pelo crime de lesão corporal”, explicou a delegada Ellen Viegas, titular da DCCM, que conduziu o caso.

A vítima, que está sendo acompanhada por órgãos de defesa da mulher, não solicitou medida protetiva.