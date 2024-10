Incêndio de 5 km de extensão na área da Infraero pode ter sido provocado por fogo em lixo

Fogo de alastrou desde a região do Boeirinho até próximo da Rodovia Centenário, na zona norte de Macapá.

O Corpo de Bombeiros do Amapá confirmou nesta manhã de quarta (30) que debelou completamente o incêndio que se alastrou, ontem (29), por dentro de uma região de mata pertencente à Infraero, na zona norte de Macapá.

Segundo o comandante da corporação, coronel Alexandre Veríssimo, o fogo atingiu a extensão de 5 km, aproximadamente. As chamas teriam iniciado por volta de 19h30, em uma região do Bairro Pacoval, conhecida como Boeirinho. Empurradas pelo vento, as labaredas se alastraram até próximo da Rodovia Centenário (Norte-Sul).

Veríssimo explicou que, como a área já tomada pelas chamas era muito vasta e de difícil acesso, as equipes se preocuparam em proteger o entorno, para impedir que o fogo não se alastrasse mais, sobretudo em direção as residências.

As equipes se preocuparam também em diminuir a fumaça, que invadiu as casas no Bairro Infraero 2 e chegou até os apartamentos no Habitacional Miracema. Somente no início da madrugada é que os militares conseguiram debelar o fogo.

Ao amanhecer, uma equipe foi ao local para conferir se realmente todos os focos estavam extintos.

“A causa da queimada, a gente ainda não tem como saber. Mas, ali, a gente vê que o problema é que tem muitos buracos naquele muro da Infraero. Então, as pessoas têm acesso à essa área de vegetação lá, então o pessoal joga lixo lá pra dentro. Essa situação pode ter tocado fogo em alguma coisa e ter se alastrado. Tem muito lixo lá. É um problema”, analisou o comandante.