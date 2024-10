Incêndio destrói casas no Jari

Quatro residências foram atingidas na cidade, que fica a 271 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um incêndio destruiu pelo menos quatro casas no município de Laranjal do Jari, a cerca de 271 km de Macapá. O sinistro ocorreu nas primeiras horas desta manhã de quarta-feira (9).

De acordo com a Defesa Civil municipal, o fogo foi controlado, mas dois dos imóveis sofreram perda total, enquanto os outros dois tiveram danos parciais. Felizmente, ninguém ficou ferido.

O incêndio ocorreu na Ponte do Osmar, no Bairro das Malvinas, uma área ribeirinha do município, e as causas do incidente ainda estão sob investigação.

Segundo o levantamento preliminar da Defesa Civil, cerca de 15 pessoas residiam nos imóveis afetados. Elas já estão recebendo assistência dos setores de saúde e assistência social do município, e o cadastro dos moradores atingidos foi iniciado imediatamente.

Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos e fotos do avanço das chamas. Até o fechamento desta matéria, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ainda estavam finalizando os detalhes sobre o incêndio. A reportagem continua em atualização.