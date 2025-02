Incêndio leva pânico a moradores de Amapá

Estiagem e uma possível ação criminosa provocaram as chamas

Por SELES NAFES

Moradores do município de Amapá, cidade a 310 km de Macapá, tiveram muito trabalho, neste domingo (28), para conter um incêndio e impedir que as chamas atingissem residências. Famílias entraram em pânico.

O fogo começou por volta das 14h, no Bairro Vila Nova. Os moradores acreditam que as chamas foram provocadas de propósito por pessoas atrás de “peremas”, quelônios de pequeno porte bastante consumidos por caçadores e pessoas que moram interior.

O local que pegou fogo é uma grande área de serrado que compreende vários bairros, e em anos anteriores também já foi queimada. Desta vez, contudo, a situação foi mais preocupante, especialmente pela grande cortina de fumaça que atingiu parte da cidade.

“As pessoas saíram de suas casas, pessoas idosas, com problemas respiratórios”, explica o guia de turismo Alcimar Monteiro.

Moradores de vários bairros ajudaram no mutirão para conter as chamas e ajudar as equipes do PrevFogo (Ibama) e do Corpo de Bombeiros, que tem um pequeno contingente no município. Três carros-pipa da prefeitura deram apoio.

Os moradores usaram fizeram correntes humanas para transportar baldes com água. Eles também usaram inchadas e outras ferramentas para cavas valas e isolar as chamas, que só foram contidas no fim do dia.