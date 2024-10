Indígenas do Amapá formam corrente humana para puxar gerador de 550 kVA até aldeia

Dezenas de indígenas ajudaram a arrastar o equipamento, que pesa 4,5 toneladas até a casa de força da aldeia.

Imagens de dezenas de indígenas da aldeia Kumarumã, situada na longínqua terra Uaça, extremo norte do estado, puxando por cordas um grupo gerador de 550 kVA, roubaram a cena do dia nas redes sociais do Amapá.

O equipamento chegou hoje (15) à aldeia mais populosa do estado, com 4 mil indígenas, após ser enviado de Macapá, a 600 km do local, no último dia 25. O motor vai suprir a falta de energia elétrica para as 465 famílias indígenas da região, que precisam armazenar alimentos e colocar outros equipamentos para funcionar no dia a dia.

A gerador é uma promessa do governador Clécio Luís a caciques da comunidade para solucionar o problema.

Os vídeos divulgados pela própria comunidade Kumarumã mostram os homens puxando o motor, que foi por terra até a sede do município de Oiapoque, chegou à aldeia em uma embarcação.

Além da falta de um porto adequado para desembarque, outra dificuldade era que o caminho do rio até a casa de força é uma área preservada coberta por vegetação e alagado. O motor pesa cerca de 4,5 toneladas e por isso havia o receio dele ficar atolado no meio do caminho.

Mas, a comunidade, junto com servidores da Secretaria de Povos Indígenas, encontrou a solução – e no melhor estilo “a união faz a força”. Os indígenas prepararam uma base de madeira para deslizar sobre a vegetação, amarraram cordas com mais de 50 metros de comprimento cada uma e começaram a puxar o equipamento.

Assim que o grupo gerador chegou ao seu destino, toda a aldeia comemorou aos gritos. O governador Clécio divulgou as imagens nas suas redes sociais.

“Olha que imagem bacana! Há uns dias, eu vi um vídeo da comunidade reclamando da falta de energia, reunimos com os caciques, nos mobilizamos e enviamos esse gerador novo. Com essa nova fonte de energia, os moradores da aldeia mais populosa do Amapá terão eletricidade de forma permanente”, destacou o governador.