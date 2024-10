Inspiração e superação marcam encerramento do 9º Fórum Sebrae de Conhecimento

Evento começou na terça

A segunda noite do 9º Fórum Sebrae de Conhecimento, promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), foi marcada por palestras motivacionais, histórias inspiradoras e oportunidades de networking. O evento começa na terça e terminou nesta quarta-feira (9), no Salão de Eventos Macapá, na sede do Sebrae, e contou com a participação de 402 pessoas.

A principal atração da noite de ontem foi a palestra “Como Construir um Ecossistema de Negócios Bem-sucedido”, apresentada pela empresária e influenciadora digital Natália Beauty. Natália compartilhou experiências de sua trajetória e ofereceu conselhos práticos para empreendedores. Ela iniciou o próprio negócio em 2017, ministrando um curso de pijama, e decidiu repetir essa abordagem no evento para mostrar que é possível começar com o que se tem, desde que haja determinação.

“Meu objetivo ao falar em diferentes lugares do Brasil é mostrar que há possibilidades para todos, especialmente para as mulheres, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Trazer essa autenticidade e coragem inspira as pessoas a se libertarem das limitações e reencontrarem seus sonhos”, destacou Natália Beauty.

O fórum também trouxe a segunda edição do “Talk Histórias que Inspiram”, mediado por Ana Girlene Gomes. O talk show contou com as participações de Aldaleia Costa, CEO do Empório Shekinah, e da médica veterinária Silvia Magalhães, cofundadora do Centro Veterinário 4 Patas. Ambas compartilharam desafios e conquistas em suas jornadas empreendedoras e receberam o troféu Destaque Empresarial 2024.

A empresária Aldaleia Costa relatou momentos marcantes na construção do Empório Shekinah, uma empresa especializada em produtos naturais como pimentas, geleias e cachaças. Silvia Magalhães e seu marido, Dennis, abordaram as dificuldades e soluções encontradas para consolidar o Centro 4 Patas como referência em atendimento veterinário.

Após as apresentações, o público desfrutou de um show da cantora amapaense Letícia Auolly, enquanto no estacionamento da sede do Sebrae ocorriam exposições de marcas parceiras, proporcionando oportunidades para networking.

“Alcançamos nosso objetivo de promover aprendizado e inovação, com 847 participantes, divididos entre a sede do Sebrae em Macapá, o Escritório de Laranjal do Jari e a modalidade online. Essas trocas continuarão a impulsionar o desenvolvimento dos pequenos negócios e fortalecer a economia local”, afirmou Maikon Richardson, gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá.