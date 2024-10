Investigado por homicídio estava com pistola de mira a laser

Investigado foi preso no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito investigado por envolvimento na morte de um motorista de aplicativo foi preso por porte ilegal de arma de fogo, ao ser flagrado com uma pistola equipada com lanterna e mira a laser. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (30), no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

O delegado responsável pela ação, Leonardo Alves, informou que o investigado foi localizado por policiais civis da 1ª DPS, com apoio de agentes do serviço de inteligência da Operação Protetor, em uma região de pontes no Bairro Fonte Nova.

“Quando chegaram ao local, os policiais visualizaram o suspeito com um volume grande na cintura. Ele foi abordado, e constatou-se que portava uma arma de fogo, do tipo pistola, com diversas munições”, relatou o delegado.

‘Fran’, como o indivíduo é conhecido, confessou à polícia que comprou a pistola para se defender de inimigos. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e ele foi encaminhado à penitenciária.

O homicídio

‘Fran’ é investigado por suspeita de envolvimento na execução do motorista de aplicativo Cleuvis dos Santos Furtado, morto a tiros na noite de 31 de janeiro de 2023, no Bairro Nova União, em Santana.

Cleuvis tinha passagem por tentativa de homicídio e, de acordo com a polícia, sua morte está relacionada à guerra de facções. Na ocasião, ele teria ido até a Rua João de Deus após ter fechado uma corrida com uma mulher. Lá, enquanto manobrava em marcha a ré para sair com a passageira e o filho dela, foi atacado por Fran e um comparsa.

A rua possuía apenas uma saída, e durante o ataque, Cleuvis ficou encurralado. Ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos criminosos e executado com quatro tiros nas costas.