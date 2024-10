Irmã de Breno critica exploração de briga na família e diz que Inácio é ‘forasteiro’ de olho no petróleo

Karine Almeida é filha de Miguel Caetano, ex-prefeito e pai do atual prefeito, mas que está apoiando Inácio (PDT)

Por SELES NAFES

A irmã do prefeito de Oiapoque, Breno Almeida (PP), gravou um vídeo onde critica a exploração eleitoral do conflito na família, e faz algumas ponderações sobre a disputa pela prefeitura e sobre candidatura de Inácio (PDT), a quem chama de ‘forasteiro’. Karine Almeida é filha de Miguel Caetano, ex-prefeito que está apoiando Inácio, segundo nas pesquisas. No vídeo, ela fala sobre a verdadeira residência de Inácio (num condomínio de luxo em Macapá), lembra que ele é deputado estadual e que sempre morou na capital. Para Kamile, o único interesse de Inácio em trocar o salário de R$ 30 mil (como deputado) pelo de R$ 12 mil (como prefeito) tem apenas uma explicação: controlar a cidade na eminência da exploração de petróleo.