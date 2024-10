Jornalista registra ato de amor ao próximo em calçada de Macapá

Cena foi captada atrás ao lado do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), no Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Testemunha de uma cena cada vez mais incomum, a jornalista amapaense Mariléia Maciel fez um flagrante inspirador “de amor ao próximo”. A profissional, que atua há 28 anos com comunicação, seguia para cobrir uma pauta de seu trabalho, no Centro de Macapá, quando fez o registro, na manhã desta quinta-feira (24).

Ao portal SelesNafes.com, Mariléia contou que caminhava ao lado do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), quando se deparou com a cena, protagonizada por uma mulher e um morador em situação de rua. Ambos, eram desconhecidos.

“Me chamou atenção o fato da mulher ter descido do carro, sozinha, e chamado o homem, que estava deitado, acho que em um colchonete velho, e com muito carinho dizer para ele que esperava que a roupa coubesse e era pra ele usar a escova de dente e se cuidasse. Não fez nenhuma promessa, sem medo dele”, detalhou.

Ao observar o diálogo, a jornalista fez uma foto de longe para não atrapalhar o momento e registrar atitude que tem ficado rara: solidariedade verdadeira e sem promoção própria.

“É difícil ver uma cena dessa dessa, sem a pretensão de chamar para si a imagem de cristão. Óbvio que algumas pessoas ou entidades fazem doações e divulgam para incentivar, mas a maioria personaliza o gesto ou tira proveito pessoal e político”, acrescentou Mariléia.

Diante do registro, Mariléia seguiu para mais um dia de trabalho reafirmando aquilo que sempre acreditou, que pequenos gestos podem fazer a diferença para pessoas que estão na vulnerabilidade social.

“Que mais pessoas ajudem o próximo com a pretensão de fazer o bem. Sem julgamentos, com o entendimento que a maioria dos que estão em situação de rua, não é porque querem, e sim por necessidade, e as vezes só precisam ser vistos, de uma palavra, um gesto. Isso pode mudar a vida de alguém”, finalizou.