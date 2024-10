Jovem é executado a tiros na frente de crianças em praça de Santana

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (15), a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homicídio com características de execução foi registrado em Santana, município a 17 km de Macapá, na noite desta terça-feira (15). Adenilson de Araújo Ramos, de 22 anos, foi morto a tiros na frente de crianças que brincavam na Praça Nazila Coutinho da Silva, inaugurada em julho deste ano, no Bairro Paraíso.

De acordo com a polícia, um homem não identificado chegou ao local, desceu da garupa de uma bicicleta e atirou diversas vezes contra Adenilson, que era morador das proximidades. O Grupo Tático Aéreo (GTA), que realizava uma operação de saturação no bairro, esteve na praça para coletar informações com o objetivo de identificar o autor dos disparos.

A Polícia Militar confirmou que Adenilson tinha passagens por furto, roubo e tráfico de entorpecentes. A Polícia Civil já iniciou as investigações, e o delegado Jurandir Bentes, que atendeu a ocorrência, acredita que a execução esteja ligada à guerra de facções no estado.

“O crime tem características claras de execução. Esse foi o primeiro homicídio registrado nessa praça e ocorreu na frente de crianças, o que é extremamente preocupante. Não há dúvidas de que a motivação esteja relacionada à guerra entre facções que atuam no município. No entanto, a população pode ficar tranquila, pois vamos dar uma resposta a essa criminalidade”, afirmou o delegado.

A Polícia Científica esteve no local, realizou a perícia e removeu o corpo para mais exames. Até esta manhã de quarta (16), nenhum suspeito havia sido preso. A polícia também não divulgou outras informações sobre a vítima.