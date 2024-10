Justiça Eleitoral suspende carreata de prefeito de Calçoene para evitar tumultos

Decisão levou em consideração que carreata de Alan Tratalix já tinha sido previamente marcada para mesmo horário e trajeto

Por SELES NAFES

A Justiça Eleitoral do Amapá suspendeu a carreata do prefeito de Calçoene (360 km de Macapá), Toinho Garimpeiro (PSD), que estava prevista para ocorrer neste sábado (5). A decisão foi tomada para evitar possíveis tumultos porque já havia uma carreata previamente programada para o mesmo dia pelo candidato adversário, Alan Tratalix (PV). A Coligação “Mãos à Obra, Vamos Trabalhar”, de Alan Tratalix, acionou a Justiça Eleitoral argumentando que havia comunicado às autoridades policiais sobre o evento no dia 11 de setembro, bem antes do grupo de Toinho Garimpeiro.

Com ambos os candidatos planejando eventos simultâneos e em rotas semelhantes, a coligação adversária destacou a impossibilidade de acomodar duas grandes carreatas no pequeno município e alertou para a falta de capacidade policial para garantir a segurança de ambos os eventos.

Diante dos argumentos apresentados e para evitar aglomerações e conflitos entre apoiadores, o juiz Marck William Madureira da Costa, da 1ª Zona Eleitoral do Amapá, deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão da carreata de Toinho Garimpeiro, sob pena de prisão multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

A decisão judicial visa manter a ordem pública durante o período eleitoral e garantir a segurança dos munícipes de Calçoene. Toinho Garimpeiro foi notificado da suspensão e tem dois dias para apresentar defesa.