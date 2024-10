Ladrões invadem loja e furtam dezenas de relógios

O crime ocorreu na loja do centro comercial de Macapá, na Rua Cândido Mendes, e foi cometido por dois homens.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A loja Center Kennedy foi invadida na madrugada desta quinta-feira (3), e um dos criminosos envolvidos no furto de vários relógios foi preso por policiais do 6º Batalhão. O crime ocorreu na loja do centro comercial de Macapá, na Rua Cândido Mendes, e foi cometido por dois homens.

Câmeras de segurança registraram a ação criminosa, e, na sequência, o foragido da Justiça Anderson Pereira Pinto, de 35 anos, foi capturado. Ele teria dado suporte ao comparsa, que usava uma mochila nas costas e fugiu levando vários relógios.

As imagens mostram o invasor quebrando o vidro do expositor com um objeto, enquanto o cúmplice permanecia do lado de fora, dando cobertura. O estabelecimento é monitorado por uma empresa de segurança privada, e Anderson foi preso quando tentava fugir com três relógios.

“Já temos informações de que alguns indivíduos foram vistos oferecendo os produtos na Feira do Pescado. As equipes estão em busca para prendê-los em flagrante”, o capitão responsável pelo atendimento da ocorrência.

Ainda segundo o oficial, Anderson já havia sido preso duas vezes por furto, e havia um mandado de prisão em aberto contra ele.