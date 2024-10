Lago seca e revela aglomeração de arraias

Registro foi feito no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um impressionante cardume de arraias foi visto na comunidade de Ponta do Socorro, na região dos lagos, a 40 quilômetros da sede do município de Tartarugalzinho, interior do Amapá a 230 km de Macapá.

No local, muitas pessoas também costumam tomar banho e trabalhar nas águas, o que oferece um grande risco.

As imagens foram feitas esta semana pelo comunicador Peter Faial. Ele explicou que a região é um verdadeiro paraíso natural, mas que sofre com fatores climáticos que geram esses flagrantes.

“O que acontece é que o Rio está secando, a água tá ficando quente, sem oxigênio e as arraias estão baixando para o Rio Araguari. Os moradores da região dizem que todo ano acontece esse fenômeno quando a estiagem é grande. Aí elas estão morrendo, algumas chegam ao Rio Araguari. Eu nunca tinha visto. Isso é o mínimo que filmei, são muitas arraias”, comentou Faial.

Apesar do risco, a cena deixou o homem impressionado com a beleza dos animais, conhecidos como “arraia-pintada” e que são encontrados em água doce. Elas podem chegar a medir 100 centímetros e pesar até 15 kg quando na fase adulta.

A arraia tem um ferrão venenoso formado por dentina (mesmo material que compõe os dentes dos seres humanos), que pode causar ferimentos quando em contato com a pele. Em caso de ferroada, as vítimas devem procurar atendimento médico.