Lenine é a atração da Folia Literária Internacional do Amapá 2024

Evento ocorre de 7 a 10 de novembro, no Parque do Forte, no Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O consagrado cantor e compositor de MPB Lenine vai abrir a edição 2024 da Folia Literária Internacional do Amapá, realizada pelo Governo do Estado, de 7 a 10 de novembro.

O evento, que vai ocorrer no Parque do Forte, no Centro de Macapá, permitirá a difusão das obras de escritores e músicos locais, de outros estados e países. A programação contará, ainda, com rodas de marabaixo, apresentações de músicos regionais como o amapaense João Amorim, Nilson Chaves e do cantor surinamense Neïman.

Lenine é dono dos sucessos “Aquilo Que Dá No Coração”, “Leve e Suave” e “Todas Elas Juntas Num Só Ser”. Ele ganhou reconhecimento no cenário cultural por sua habilidade musical diversificada, misturando influências que vão desde o rock e pop até ritmos regionais brasileiros, como o maracatu, o frevo e o samba. Suas músicas são conhecidas pela sensibilidade poética e mensagens impactantes, como “Paciência” e “O Silêncio das Estrelas”, promete embalar os participantes da Folia.

O público também poderá prestigiar as apresentações nacionais dos cantores, escritores e compositores, Eliakin Rufino, de Roraima, o gaúcho Vitor Ramil e o carioca Thiago Amud. A programação também contará com apresentações do cantor paulistano Celso Viáfora e do intérprete Vital Lima.

O evento também terá rodas de marabaixo, cortejos culturais, contações de histórias e recitais poéticos. A rainha da música da Amazônia, Oneide Bastos, brindará a plateia com sua apresentação musical. A Roda de Bandaia ficará por conta do compositor amapaense João Amorim e show musical com a santanense Chico Caetano.