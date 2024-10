Lucas diz que Senado reagirá a manobras para barrar o petróleo no Amapá

Senador afirma que futura reserva de pesca é tentativa de inviabilizar atividades econômicas na região

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) virou o principal opositor da futura reserva marinha que querem criar na costa do Amapá, cuja criação está sendo debatida por ONGs ambientais e representantes do governo federal. Para ele, a unidade seria uma manobra para barrar a exploração de petróleo na região e engessaria até a atividade pesqueira. O parlamentar também adiantou que o Senado reagirá a um possível decreto criando a reserva. Veja na reportagem de Seles Nafes e Caio Lucas Silva.