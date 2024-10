Mães fazem apelo por escola municipal abandonada em Macapá

Situação do estabelecimento de ensino é desoladora: sem telhado, portas e janelas, prédio está totalmente depredado e cercado pelo mato.

Da REDAÇÃO

Moradoras do Bairro Coração, na Região Metropolitana de Macapá, gravaram um vídeo que denuncia, mais uma vez, o abandono completo da antiga Escola Municipal Goiás. A divulgação do apelo veio acompanhada de fotos que retratam a desoladora situação do estabelecimento de ensino: sem telhado, portas e janelas, o prédio está totalmente depredado e cercado pelo mato.

No vídeo, elas fazem apelo diretamente ao prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), e questionam a prioridade dada aos shows nacionais, que têm sido realizados em grande quantidade, enquanto a escola permanece inutilizada e sem qualquer tipo de vigilância, sujeira a furtos.

No vídeo, uma das moradoras, identificada como Maria José, que vive há 28 anos no bairro, faz o apelo: “As crianças precisam atravessar a rodovia para ir à escola, muitas vezes correndo risco com os cachorros soltos e o trânsito. O prefeito ajeita a praça, faz shows, mas a nossa escola está abandonada. O senhor pode muito bem destinar uma parte para o show e outra para reconstruir nossa escola”, solicita.

Outra moradora, que preferiu não se identificar, reforçou a preocupação com a segurança das crianças que, sem opção, precisam atravessar a movimentada Rodovia Duca Serra para chegar a outras escolas.

“Estamos precisando da sua ajuda, Furlan. Atenda a nossa escola. Enquanto o senhor está nas festas, as nossas crianças estão correndo risco na rua”, enfatiza a moradora.

Não foi a primeira vez que a comunidade do Coração se manifestou contra o abandono da escola. Dois meses atrás, antes das eleições, moradores colocaram faixas de protesto nas entradas do bairro, “proibindo” a entrada de políticos que não cumprem suas promessas.

Na época, a revolta foi amplamente divulgada nas redes sociais, e o Portal SelesNafes.com esteve no local para documentar o cenário de abandono. A Escola Goiás já estava do mesmo jeito que aparece no vídeo das moradoras, sem telhado e tomada pelo mato.