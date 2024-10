Máquinas de pelúcias são alvo de fiscalização em shoppings de Macapá

Ação do Procon e do Ipem verifica se preços e equipamentos estão em conformidade.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) iniciou a operação Dia das Crianças com o objetivo de fiscalizar máquinas de pelúcias e brinquedos em parques de shoppings de Macapá.

A ação, que se estenderá até quarta-feira (9), acontece em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), focando na alta demanda típica do período que antecede o Dia das Crianças.

A operação tem como principal objetivo verificar a conformidade dos brinquedos disponíveis nas máquinas, especialmente a qualidade das pelúcias e a presença do selo de certificação do Inmetro, que garante que os produtos atendem a todas as normas de segurança vigentes. A precificação dos brinquedos também está sendo analisada.

De acordo com o Procon, muitos consumidores não se atentam à presença do selo do Inmetro, essencial para garantir a segurança dos produtos destinados às crianças.

Esta é a primeira vez que uma fiscalização direcionada a esse segmento. Fornecedores que não estiverem em conformidade com as exigências legais poderão ser autuados, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Recentemente, fraudes em máquinas de pelúcia foram descobertas no estado do Rio de Janeiro. Os equipamentos era fraudados por um circuito elétrico previamente programado comandado por um algoritmo que determinava, através da voltagem constrolada pelo dispositovo, a força da garra para segurar ou não o brinquedo de pelúcia, enganando e reduzindo as chances dos clientes.