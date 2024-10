Marido dá tiro na cabeça de esposa no Círio de Santana

Crime ocorreu durante a tradicional procissão religiosa do município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma jovem mulher de 19 anos foi hospitalizada após levar um tiro de raspão na cabeça, disparado pelo próprio marido, em Santana, a 17 km de Macapá.

O crime ocorreu no final da tarde deste domingo (20), no Bairro Remédios 2, quando a procissão do tradicional Círio do município chegava ao seu destino final, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que acompanhava o evento, e levada ao Hospital de Emergências. Railane Almeida da Silva, que acompanhava a festa religiosa, teve alta na mesma noite, depois que exames médicos comprovaram que ela não corria mais risco de morte devido ao ferimento.

Segundo o relatório do 4º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, o ataque ocorreu na esquina da Travessa 5 com a Rua Cláudio Lúcio Monteiro.

A polícia agora procura por Jhonny Teixeira Marques, de 29 anos, esposo da vítima, que fugiu logo após o crime, segundo testemunhas. Ele segue foragido.