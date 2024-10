Militares da Rotam são atacados a tiros e dois suspeitos morrem no revide

O confronto ocorreu na entrada de um ramal que dá aceso ao Bairro Jardim de Deus, entre Macapá e Santana.

Por OLHO DE BOTO

Militares da Rotam/Bope foram atacados a tiros, na noite desta quarta-feira (16), e revidaram, o que resultou na morte de dois ocupantes de um carro suspeito. O confronto ocorreu na entrada de um ramal no Bairro Jardim de Deus, entre Macapá e Santana.

Durante patrulhamento pela Rodovia Duca Serra, os policiais avistaram um carro branco, modelo Punto, suspeito de ser roubado em Macapá, no dia anterior. O veículo saiu da pista e entrou no ramal que dá acesso ao bairro, momento em que os militares tentaram realizar a abordagem.

De acordo com o oficial responsável pela ocorrência, os sinais sonoros e luminosos da viatura foram acionados, mas, em seguida, dois suspeitos saíram do carro atirando contra a guarnição.

Enquanto os policiais revidavam os disparos, outros criminosos que permaneceram no Fiat Punto fugiram em alta velocidade e não foram mais alcançados.

Os óbitos foram constatados pelo Samu no local. Os suspeitos, ambos de 17 anos, foram identificados horas depois. Cada um portava um revólver calibre 38.

Segundo tenente Eliatan, do Bope, a polícia havia intensificado o patrulhamento na região devido a recentes ataques relacionados à guerra de facções ocorridos na noite anterior no município de Santana, onde dois homens foram mortos por membros de grupos criminosos rivais, que disputam o controle do tráfico de drogas na cidade, a segunda mais populosa do Amapá.

“O bairro Jardim de Deus é um reduto do crime organizado, inclusive já ocorreram várias execuções entre membros dessas facções rivais, por isso temos intensificado o patrulhamento aqui, com a Operação Protetor, e com nossas equipes do Bope”, analisou o oficial.