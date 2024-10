Ministério da Justiça diz que AP é o estado que mais reduziu crimes violentos no Brasil

Operações contra o crime organizado e patrulhamento ostensivo e preventivo tiveram papel fundamental na redução de 35%

Da REDAÇÃO

O Amapá alcançou a maior redução nos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em todo o Brasil, com uma queda de 35,19% de janeiro a setembro de 2024 – em comparação com o mesmo período de 2023. Os dados foram divulgados hoje (22) pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça (MJ). O estado do Tocantins vem em seguida, com diminuição de 33%.

Em números absolutos, o Amapá registrou 270 vítimas de crimes violentos em 2023, enquanto em 2024 esse número caiu para 175, preservando 95 vidas.

Os Crimes Violentos Letais Intencionais incluem homicídio doloso, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte.

No caso específico de homicídios, o Amapá registrou uma queda de 31%, passando de 242 vítimas em 2023 para 167 em 2024. Na capital, Macapá, a redução foi ainda mais acentuada, com uma diminuição de 33% (de 141 para 95 vítimas). O município de Santana destacou-se com uma queda de 40%, com 36 vítimas em 2024, em comparação às 60 do ano anterior.

O Governo do Amapá divulgou nota afirmando que a redução reflete os esforços do governador Clécio Luís para investimentos em tecnologia, inteligência policial e aumento no efetivo para o setor de segurança pública, em especial no combate às facções criminosas.

Com a contratação de 1,3 mil novos agentes de segurança, um aumento de 30% no efetivo, o Amapá segue intensificando suas ações de combate à criminalidade.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Neto, destacou a Operação Protetor, que atua diariamente de forma preventiva e ostensiva, como a principal estratégia para o resultado. Ele também evidenciou que o rigor na nova Unidade Prisional José Eder, inaugurada em 2023, tem sido essencial para conter o avanço das facções.

“Não estamos apenas investindo em números, mas em qualidade e controle, para garantir a segurança da população”, concluiu.