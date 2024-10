Morre 2º assaltante que trocou tiros com seguranças de carro forte

Wallacy Gabriel teve outro confronto, dessa vez com a PM, em uma área de invasão, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O segundo criminoso que havia fugido após trocar tiros com seguranças de um carro-forte foi morto em confronto com a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (15), na zona norte de Macapá.

A polícia confirmou que Wallacy Gabriel Brito, de 27 anos, além de faccionado, havia saído do Iapen para cumprir pena em regime aberto domiciliar pelo crime de roubo. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração suprimida, e seis munições deflagradas.

O detento estava escondido em uma casa numa área de invasão nas proximidades do habitacional Macapaba, quando foi cercado por militares do GIRO e BPTran, após informações repassadas pela inteligência das Polícias Militar e Civil.

“Durante a tentativa de captura, ao nos identificarmos como policiais, fomos recebidos com disparos de arma de fogo. Em legítima defesa, houve o revide proporcional, e o criminoso foi alvejado”, detalhou o oficial que comandou a ação.

Antes do confronto, a polícia já havia localizado a residência onde Wallacy morava. Lá, a esposa dele contou que o marido chegou sangrando em casa, trocou de roupas e partiu em seguida, deixando as vestes manchadas de sangue. Ele teria usado essas roupas horas antes, quando tentou roubar a arrecadação de um posto de gasolina no Centro Comercial de Macapá.

O assalto foi frustrado pelos seguranças do carro-forte, que haviam acabado de chegar para recolher o dinheiro. Houve reação, e um dos assaltantes, que empunhava um simulacro de arma de fogo, morreu no local, enquanto Wallacy atirava em direção aos seguranças.