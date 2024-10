Morre a matriarca da Família Borges, aos 89 anos

Dona Cícera Pinheiro Borges já tinha sobrevivido a vários AVCs e estava internada no Hospital São Camilo

Por SELES NAFES

Dona Cícera Pinheiro Borges, matriarca da família Borges, faleceu no início da tarde desta quinta-feira (10), em Macapá, aos 89 anos. Ela estava internada há alguns dias no Hospital São Camilo, onde recebia tratamento para diversas comorbidades.

A causa exata da morte não foi divulgada pela família, mas Dona Cícera havia sobrevivido a vários acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e enfrentava problemas de memória. Ela completaria 90 anos em julho de 2025.

Dona Cícera teve 13 filhos, dos quais 10 estão vivos. Entre eles estão o ex-deputado federal e ex-prefeito de Santana, Geovani Borges, e o ex-senador Gilvam Borges. Outro filho notório é o jornalista Reginaldo Borges, da 102 FM.

Casada por toda a vida com Miguel Borges, falecido em 2005, a matriarca era reconhecida por seu carisma e generosidade. Reginaldo Borges compartilhou lembranças da infância, destacando a bondade da mãe, que frequentemente convidava lavadeiras do Igarapé das Mulheres para descansar em sua casa durante o árduo trabalho de transportar trouxas de roupa.

“Mamãe cuidava de muitas pessoas, alimentava quem precisava. Tirou muita gente da marginalidade no bairro do Trem. Nunca deixou de atender alguém que buscava sua ajuda”, relembra Reginaldo. Em 2022, Gilvam postou um vídeo homeageando a mãe, já bastante debilitada.

Ele também destacou um costume marcante da mãe: “Sempre que via uma lavadeira passando em frente de casa, convidava para entrar, tomar água, descansar e se alimentar antes de continuar a jornada.”

Após a morte de Miguel, Dona Cícera pediu que fosse colocada uma placa na sepultura dele, identificando o local como o Jazigo da Família Miguel e Cícera Borges.

“Dizíamos: mãe, a senhora está viva. E ela respondia: mas ele foi o único homem da minha vida, não quero mais ninguém”, relembra o filho.

Seguindo uma tradição do Rio Grande do Norte, de onde a família migrou, o corpo de Dona Cícera será velado em sua residência, localizada na Avenida Cora de Carvalho, 1598, entre as ruas Leopoldo Machado e Hamilton Silva, no bairro Central.