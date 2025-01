Morre aos 77 anos o ex-secretário de Saúde do Amapá, Jocy Furtado

Por SELES NAFES

Faleceu em Macapá, na noite de ontem (14), o médico anestesista e ex-secretário de Saúde do Amapá, Jocy Furtado de Oliveira, aos 77 anos. Ele estava internado no Hospital São Camilo após complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, seguido de pneumonia. Segundo familiares, Furtado, que não vinha reagindo ao tratamento, faleceu no fim da noite.

Jocy Furtado era uma figura respeitada na área médica do estado, com um legado marcado por seu comprometimento com a saúde pública e privada. Ele comandou a Secretaria de Saúde do Amapá durante um dos mandatos do governo João Capiberibe e presidiu o Conselho Regional de Medicina do Amapá (CRM-AP) entre 1988 e 1993. O Conselho Regional de Medicina emitiu uma nota de pesar, destacando a importância de Furtado para a classe médica, onde atuou de forma ética, humana e generosa.

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Pará, Jocy Furtado dedicou mais de 40 anos de sua vida à saúde no Amapá, desde que retornou ao estado em 1976. Ele foi um dos fundadores da Academia de Medicina do Amapá e colaborou ativamente com o CRM, inclusive em processos eleitorais da instituição.

Furtado faria 78 anos no próximo dia 20 de outubro. Seu velório está sendo realizado na Capela Center Pax, na Avenida Mendonça Furtado. A cerimônia de cremação está marcada para as 16h00.

O CRM expressou solidariedade à família, amigos e pacientes de Jocy Furtado, lamentando profundamente a perda de um profissional que será lembrado como exemplo de dedicação à medicina e à saúde pública.