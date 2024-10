Morre Fernando Canto

Morreu na tarde desta terça-feira (29), em Macapá, o escritor e sociólogo Fernando Canto, aos 70 anos. Ele estava internado desde o último dia 21 de outubro no Hospital São Camilo, após complicações decorrentes de um câncer.

De acordo com sua esposa, Sônia Mont’alverne, o escritor sentiu-se mal no dia 21, com sangramento pela boca e nariz. Fernando tratava um carcinoma no fígado em uma clínica privada de Macapá.

Levado ao hospital, a equipe médica optou inicialmente pela internação em um apartamento comum, mas o quadro se agravou, e ele precisou ser transferido para a UTI, onde entrou em coma e passou a receber medicamentos para mantê-lo estável. O falecimento foi confirmado por amigos próximos e pela esposa, que relatou ao Portal SN a hora exata da morte: 15h55.

Fernando nasceu em Óbidos (PA) em 1954. Em 1980, formou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e era também mestre em Desenvolvimento Sustentável e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará.

Foi professor na Unifap, dirigiu a Escola de Artes Cândido Portinari e fundou, nos anos 80, o Grupo Pilão. Fez parcerias com vários compositores da música amapaense, conquistou diversos festivais e publicou 18 livros, a maioria de poesia, crônicas e contos.

O velório será realizado na Loja Maçônica Tiradentes, e o sepultamento ocorrerá amanhã no Cemitério São José.