Motorista que deixou 1 morto e 2 feridos é preso após ser esconder em casa

Motociclista de 21 anos morreu após colisão; motorista envolvido foi preso por embriaguez e omissão de socorro

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente de trânsito na madrugada deste sábado (25) resultou na morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas no Bairro Santa Rita, em Macapá. O acidente ocorreu por volta das 4h30, no cruzamento da Avenida Vereador José Tupinambá com a Rua Professor Tostes, envolvendo um carro modelo Polo e duas motocicletas.

Breno Freitas de Abreu, de 21 anos, que pilotava uma das motos, morreu no local, com o óbito confirmado pela equipe médica do Samu. As outras duas vítimas, condutor e passageira da segunda moto, foram socorridas e permanecem hospitalizadas.

A dinâmica do acidente será esclarecida pela perícia, mas o relatório inicial da Polícia Militar aponta que o motorista do Polo, Ideglan Brito Lima, de 48 anos, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Ele foi localizado pouco depois, escondido em uma casa na Rua Professor Tostes, e detido em flagrante pela equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran).

Ideglan recusou-se a realizar o teste do etilômetro, mas foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, onde foi autuado pelo artigo 165, que trata de embriaguez ao volante.

Quando o motorista se recusa a fazer o teste, os policiais podem fazer um Termo de Constatação baseado em outros sintomas característicos de embriaguez. A penalidade para essa infração é de uma multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

O caso está sob investigação, e a polícia trabalha para entender as circunstâncias que levaram ao trágico acidente.