Procurador do Trabalho, Hugo Ancians, deu exemplos de situações que caracterizam assédio eleitoral

Por SELES NAFES

O procurador do Ministério Público do Trabalho no Amapá (MPT-AP), Hugo Ancians, revelou hoje ao SNTV que estão sendo investigadas 5 denúncias, todas desta semana, de possível assédio eleitoral entre empregador e funcionários. Entre os casos apurados, estão convocações de servidores públicos por WhatsApp para reuniões com candidatos. Assista no SNTV