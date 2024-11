Mulher atrai e agride vendedora para roubar iPhone 15

A criminosa foi presa no Conjunto Macapaba, mesmo local onde realizava seus delitos.

Por RODRIGO DIAS

Uma mulher de 22 anos, que figura em 5 inquéritos criminais da Polícia Civil do Amapá, foi presa nesta quinta-feira (31). A criminosa estava com um mandado de prisão preventiva e definitiva, decretado por crime de roubo. Ela era procurada há cerca de 1 ano.

Segundo a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), um dos delitos mais recentes cometidos ocorreu em junho de 2024, quando ela atraiu outra mulher interessada na venda de um celular iPhone 15 e com o apoio de outros bandidos agrediu a vítima e roubou o aparelho.

“O fato aconteceu no Habitacional Macapaba, em Macapá. A vítima foi até essa localidade para entregar o objeto, que seria um aparelho de celular, um iPhone 15, e nesse momento foi vítima de roubo com emprego de arma de fogo”, detalhou o delegado Bernado Carrano Machado.

Após sair do local, a dona do celular roubado foi novamente enganada pelos criminosos, que entraram em contato novamente com ela para oferecer uma espécie de resgate do aparelho.

“E, aí, a vítima efetua o pagamento do resgate, faz um pix para eles, e novamente não consegue recuperar esse celular. E com isso fica caracterizado mais um crime, que é o crime de extorsão”, acrescentou o delegado.

O caso chegou ao conhecimento da DCCP, que investigou o caso, identificou e prendeu a assaltante. A criminosa, que não teve o nome revelado, foi presa no Conjunto Macapaba, mesmo local onde realizava seus delitos. O objeto furtado ainda não foi recuperado.