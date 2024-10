Na Rampa do Açaí, crianças se divertem com brincadeira arriscada

Cena chamou atenção a atenção de quem passava pelo local, na orla sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Na Rampa do Açaí, ponto turístico da orla sul de Macapá, visitantes registraram uma brincadeira que pode custar caro, inclusive a vida.

Imagens capturadas por um celular flagraram um grupo de crianças pulando de um dos postes de iluminação do píer, que adentra por vários metros no Rio Amazonas.

No vídeo, é possível ver os meninos, que aparentam ter entre 7 e 14 anos, escalando o poste com a ajuda de uma corda, que está amarrada na parte superior da haste de iluminação. A altura até a água é de pelo menos 5 metros.

Além da queda, um dos perigos é a proximidade do ponto de partida com os parapeitos da rampa. Alguns saltos mostram que as acrianças passam a poucos metros de se chocar com a estrutura. Qualquer erro de cálculo pode acabar num acidente fatal.

Outro grande risco é que, segundo moradores, as águas turvas e do Amazonas encobrem pedras e pedaços de madeira que estão ao redor do píer.

No registro que já circula nas redes sociais, dois adultos estão presentes, mas não impedem a ação, que foi filmada durante a noite. A Rampa do Açaí é de responsabilidade da Prefeitura de Macapá.