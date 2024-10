“Não sou santa, mas não sou bandida”, diz Sereia do Amapá ao deixar cadeia

Alguns seguidoras e amigos da criadora de conteúdo digital acompanharam o momento em que foi solta.

Por RODRIGO DIAS

A cabeleireira e criadora de conteúdos digitais humorísticos ‘Sereia do Amapá’, de 41 anos, foi liberada do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na zona oeste de Macapá, na noite deste domingo (27). Ela foi solta após uma decisão do Tribunal de Justiça do Amapá.

Sereia havia sido alvo de um mandado de prisão por furto, acusada de subtrair três anéis e R$ 20 em 2011. Detida na última quinta-feira (24), Sereia estava presa no anexo feminino e agora responderá ao processo em liberdade.

O alvará de soltura foi expedido pelo desembargador Carlos Tork, que atendeu ao pedido das advogadas Cristiane Nunes e Dielly Vilhena.

Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o momento em que a “diva dos memes”, como é conhecida, deixa a prisão. Saltitando de alegria com o alvará de soltura, ela comentou o momento:

“Voltei, Macapá! Tô ‘soltérrima’. Meus amores, vim aqui primeiramente agradecer a Deus e dizer que não sou santa, nem perfeita, mas não sou bandida. Sou trabalhadora, sou cabeleireira profissional”, declarou.

Ela também agradeceu às suas advogadas, aos agentes penitenciários, a uma página na internet e à sociedade, que se mobilizou para sua soltura.