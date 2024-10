No AP, Procon procura marcas de azeite proibidas; veja lista

Fiscalização começou nesta quarta-feira (16) nos supermercados. Foto: Procon/Divulgação

Da REDAÇÃO

O Procon do Amapá iniciou nesta quarta-feira (16) uma operação em supermercados de Macapá para identificar e retirar das prateleiras marcas de azeite de oliva consideradas impróprias para o consumo.

A ação, que segue até quinta-feira (17), atende a uma recomendação do Ministério da Agricultura, com base em testes realizados pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária.

A inspeção tem como foco 11 marcas que foram reprovadas nos testes de qualidade, sendo duas delas já proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além das falhas na composição, as empresas responsáveis por esses produtos também não possuem registro ativo junto à Receita Federal, o que agrava a irregularidade de sua comercialização.

“Se encontrarmos essas marcas, iremos orientar o fornecedor para retirar os produtos das prateleiras. Não podemos permitir que o consumidor adquira algo fora dos parâmetros legais”, destacou Matheus Pinto, diretor-presidente do Procon.

Entre as marcas identificadas como impróprias estão: Málaga, Rio Negro, Quinta do Aveiro, Oviedo, Imperial, Ouro Negro, Carcavelos, Pérola Negra e La Ventosa. As marcas Serrano e Cordilheira, já proibidas pela Anvisa, também estão sendo monitoradas na ação.

As irregularidades envolvem descumprimento dos padrões estabelecidos pelas normas vigentes, segundo a análise do laboratório federal.

A operação visa garantir a segurança alimentar da população e proteger o consumidor de produtos que possam comprometer a saúde. Até o fim do dia, a fiscalização não tinha feito nenhuma apreensão.