Novo vídeo mostra missionário tentando fugir de criminoso; IFAP decretou luto

Por SELES NAFES

A polícia ainda não anunciou prisões no caso do assalto que resultou na morte do missionário e universitário Márcio Sousa da Silva, de 49 anos, na tarde desta terça-feira (22). Um novo vídeo revelou que a vítima tentou fugir dos criminosos antes e depois de ser baleada.

As imagens foram registradas pela câmera de segurança da garagem de uma residência no bairro do Muca. O vídeo mostra Márcio, usando uma mochila, atravessando a Rua Santos Dumont, momento em que percebe a aproximação de um dos assaltantes.

O criminoso, que usava uma camisa para cobrir o rosto, foi flagrado encurralando Márcio depois de persegui-lo. Embora estivesse acompanhado de um comparsa, apenas o assaltante mascarado aparece na gravação durante a abordagem.

A câmera captou o som de pelo menos quatro disparos, que ocorreram com um pequeno atraso em relação às imagens. O vídeo mostra o criminoso perseguindo Márcio e atirando, antes de fugir. Não foi possível determinar se algo foi roubado.

Depois de alguns minutos pedindo ajuda sem que nenhum motorista parasse, Márcio foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital de Emergência de Macapá com dois tiros. Ele passou por procedimentos de reanimação, sem sucesso.

Em homenagem à vítima, o Instituto Federal do Amapá (Ifap), onde Márcio cursava Licenciatura em Matemática e Segurança no Trabalho, e onde também atuava como membro do Conselho Superior da instituição, suspendeu as aulas desta quarta-feira (23). O Ifap decretou luto oficial de cinco dias.