João 2

Vivemos no mundo dos descartáveis, onde jogamos fora o que não nos serve mais? Em João 2, vemos Jesus salvando da vergonha uma família durante um casamento no famoso milagre da transformação da água em vinho. O segredo de um casamento feliz é saber que as crises virão, mas que elas serão enfrentadas juntos. Tenha uma ótima terça-feira (8) com nosso Deus!