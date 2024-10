João 21

O livro de João termina com o reencontro de Jesus (ressuscitado) com sete discípulos às margens do Mar da Galileia, onde eles também haviam conhecido Jesus. Após a crucificação, eles tinham voltado à vida de pescadores. No entanto, Cristo deu-lhes uma nova chance para que recomeçassem seus ministérios e pudessem levar a mensagem de salvação. Tenha um ótimo domingo (27).