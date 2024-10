Obra de lanchonete em cima da faixa de pedestres é derrubada

Edificação teve que ‘recuar’ para não adentrar no espaço destinado a travessia de transeuntes no Centro de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Foi ao chão parte da estrutura da obra que viralizou nas redes sociais por estar em cima da faixa se pedestres, no camelódromo do Centro Comercial de Macapá, no cruzamento da Avenida Cora de Carvalho com a Rua São José.

A demolição foi feita na manhã desta quarta-feira (2), por servidores da Prefeitura de Macapá, que ontem enviou fiscais à lanchonete. O empreendimento existe há 25 anos no camelódromo.

Foi retirado quase 1,5 metro de piso e telhado, além de duas colunas de concreto. Até o início da tarde, dois pedreiros trabalhavam para concluir a obra, agora readequada.

A Secretaria Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano (Semhou) está responsável em fiscalizar o andamento dos serviços.

Ontem, o Portal SN conversou com o dono da lanchonete, Valmir Aguiar. Ele afirmou que quando a faixa foi pintada, a edificação já estava no local. No entanto, o empreendedor se demonstrou flexível e disse que queria adequar a sua obra às normas legais.