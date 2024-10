Pai passava pimenta na boca e espancava filha de 4 anos com câmara de pneu, diz polícia

Homem tem 25 anos e foi preso pela em Macapá, pela Polícia Civil do Amapá.

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá acusado de torturar e espancar a própria filha, uma criança de apenas 4 anos. O crime ocorreu em Macapá e foi investigado pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA). O pai foi preso nesta quinta-feira (10). Ele estava com mandado de prisão preventiva.

Segundo a delegada Katiúscia Amaral, da DERCCA, esta não é a primeira vez que ele é denunciado. O homem já respondeu a outro inquérito policial pelo crime de maus-tratos contra a mesma criança, no ano de 2022.

A mãe da criança morreu quando a menina tinha 1 ano de idade. Desde então, está sob a guarda do pai. Segundo a delegada, durante as investigações, testemunhas afirmaram que o investigado agredia com frequência a criança. Para outras pessoas não notarem as marcas da violência, o pai não deixava a menina sair de casa até que os hematomas sumissem, segundo apurou a polícia.

“Dentre as agressões, foi relatado que ele já teria passado pimenta na boca da criança e a agrediu com uma câmara de ar de bicicleta. Uma das testemunhas afirmou que viu a criança machucada inúmeras vezes e que, toda vez que a criança ficava com lesões aparentes, o pai não a deixava ir à escola e nem ter contato com parentes maternos”, destacou a delegada.

Ela também revelou que, recentemente, parentes maternos descobriram sobre as agressões e ao saber disto, o homem ameaçou a vida da criança para impor o silêncio dos familiares.

“O pai afirmou que, caso tentassem tirar a guarda da criança dele, ele iria primeiro matar a criança e depois se matar”, explicou a Delegada.

Com a prisão do pai, a criança foi entregue à avó materna, a qual foi orientada a procurar o Conselho Tutelar. Em interrogatório, ele negou as acusações.