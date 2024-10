Para barrar candidatos faccionados, norma precisa ser atualizada, diz procuradora eleitoral

Procuradora eleitoral no Amapá, Sarah Cavalcanti de Brito

Por SELES NAFES

A procuradora eleitoral que está atuando nas eleições deste ano no Amapá, Sarah Cavalcanti de Brito, disse nesta sexta-feira (4) ao Portal SN que a legislação precisa ser atualizada por impedir candidaturas ligadas às facções criminosas, fato que tem ocorrido no Amapá e tem preocupado as autoridades. Segundo ela, os candidatos estão recebendo registros da justiça eleitoral porque a norma em rigor não tem previsão para impedir essa infiltração na política. Assista no SNTV!