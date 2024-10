Para reduzir desgaste, CMM altera proposta que aumenta despesas com vereadores

Hoje (29) houve quórum mínimo para abrir a sessão, mas o esvaziamento inviabilizou a votação dos dois projetos que entraram em pauta

Para amenizar o desgaste de imagem, os vereadores de Macapá decidiram mexer nos projetos de lei que aumentam os valores das verbas de atividade parlamentar. Na prática, o texto mantém o reajuste, mas num nível um pouco menor que o previsto inicialmente que era de até 80% do que recebem os deputados estaduais. Depois da sessão que terminou sem quórum hoje (29) para votar os dois projetos, o Portal SN conversou com dois vereadores com opiniões contrárias sobre a proposta, Janete Capiberibe (PSB) e Gian do NAE (PRD). Reportagem de Seles Nafes e Caio Lucas Silva.