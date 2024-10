Paulo Lemos acredita que haverá 2º turno

Paulo votou na Escola Sesc, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O candidato Paulo Lemos, do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), votou por volta das 10h20, na seção 518, localizada na Escola Sesc, no Bairro do Beirol, zona sul de Macapá. Acompanhado da esposa, da filha e de sua vice na chapa, professora Ivaneia, Paulo demonstrou confiança num eventual 2º turno.

Antes de se dirigir à cabine de votação, Lemos conversou com a imprensa e cumprimentou eleitores, aproveitando para destacar o empenho de sua campanha.

“Nossa militância foi realmente para a rua, levou as nossas propostas. Estou aqui ao lado da nossa vice, professora Ivaneia, então não tenho dúvida que o nosso recado foi dado, foi levado, e agora nós temos que respeitar a vontade popular”, afirmou o candidato.

Lemos, que tem como bandeiras principais a defesa dos direitos sociais, o fortalecimento da democracia e a geração de emprego e renda, reafirmou apoio ao sistema eleitoral brasileiro.

“Eu sou um defensor da democracia, da urna eletrônica, do sistema democrático de direito. Agora, a vontade do povo. Não tenho dúvida que nós vamos para o segundo turno, e a partir daí, poder discutir realmente com mais profundidade os problemas e as soluções que nós temos para Macapá”, declarou.

Questionado sobre suas prioridades caso avance para o segundo turno, Paulo Lemos foi direto:

“É ir para a rua. Nós já temos um programa, nós já temos um projeto de campanha bem definido, é ir para a rua para conquistar os eleitores e ganhar a eleição.”

Paulo informou que acompanhará a apuração em sua residência, em família, e expressou confiança no resultado.