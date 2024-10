Pedra Branca decreta ‘calamidade financeira’

Sem dinheiro nem para pagar o funcionalismo, a prefeita Beth Pelaes (foto) enviou decreto para a Câmara e Assembleia Legislativa.

Por SELES NAFES

Pela primeira vez na história recente do Amapá, um município está decretando calamidade pública financeira. Isso está acontecendo em Pedra Branca do Amapari, cidade localizada a 180 km de Macapá.

No último dia 21, a prefeita Beth Pelaes (União) enviou à Câmara Municipal um decreto de “situação de calamidade pública econômica/financeira” para que os vereadores possam reconhecer oficialmente a situação, o que já aconteceu.

O mesmo decreto também foi lido e aprovado em plenário nesta quarta-feira (23) na Assembleia Legislativa do Amapá. A intenção da prefeita é preparar o caminho para pedir socorro financeiro ao Estado e à União.

A crise, que teria sido causada pela queda na arrecadação de verbas federais e royalties da mineração, afetou a folha de pagamento do funcionalismo municipal. Os salários de setembro foram pagos para a maioria das categorias, mas os profissionais da saúde ainda aguardam uma data para o recebimento.

No início do ano, a mineração de ouro em Pedra Branca foi retomada por uma nova empresa. No entanto, fontes da prefeitura informaram ao Portal SN que divergências entre os sócios do empreendimento sobre a gestão da planta industrial da mina resultaram na suspensão das atividades.

O Portal SN apurou que essa situação ainda não afeta o vizinho município de Serra do Navio, que também depende economicamente da mineração, mas que, por enquanto, não enfrenta a mesma crise.