Pedra Branca: Marcelo Pantoja amplia liderança com 71%, aponta F5

Marcelo (foto) é o atual vice-prefeito. Irmão Wilson aparece em segundo com 21%; instituto também pediu rejeição e avaliação da gestão Beth Pelaes

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O vice-prefeito Marcelo Pantoja (União) ampliou a vantagem sobre o Irmão Wilson (PRD) na disputa pela prefeitura de Pedra Branca do Amapari, a 180 km de Macapá. De acordo com pesquisa do instituto F5, divulgada neste sábado (5), ele aparece com 71,2% das intenções de voto. Irmão Wilson está com 21%.

Esses dados são da consulta estimulada, quando os nomes são apresentados aos eleitores durante a entrevista presencial. Indecisos representaram 5,5%, enquanto 2,3% afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto. Foram realizadas 309 entrevistas, entre os dias 1º e 4 de outubro, com registro AP-02964/2024 no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá.

Na consulta espontânea, quando o eleitor precisa lembrar dos nomes, os resultados não variaram significativamente. Marcelo Pantoja manteve a liderança com 69% das menções, seguido por Irmão Wilson com 19,7%. O número de eleitores que não souberam responder ou preferiram não opinar chegou a 8,4%, enquanto 2,9% indicaram voto nulo ou branco.

Voto definitivo

A pesquisa também investigou a firmeza dos eleitores em relação às suas escolhas. Um expressivo percentual de 86,1% dos entrevistados afirmou que o voto é definitivo e não mudaria até a eleição. Apenas 10,7% disseram que poderiam mudar de opinião, e 3,2% não souberam responder.

Rejeição

Em termos de rejeição, Irmão Wilson foi o candidato mais citado, com 60,2% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Marcelo Pantoja, por sua vez, registrou 18,4% de rejeição.

Avaliação da atual gestão municipal

A gestão da prefeita Beth Pelaes (União) foi bem avaliada pelos eleitores de Pedra Branca do Amapari. Cerca de 44,1% classificaram sua administração como “ótima”, e 31,8% como “boa”, somando um total de 75,9% de aprovação positiva. Apenas 3,2% avaliaram a gestão como “péssima”, e 0,6% como “ruim”. No que tange à aprovação pessoal da prefeita, 86,7% dos entrevistados aprovaram seu desempenho, enquanto 9,4% desaprovaram.