Pela 1ª vez, evangélicos molham a rua e distribuem água no Círio no AP: ‘ato de amor’

Fiéis da Assembleia de Deus em Macapá se mobilizaram para atenuar o sacrifício físico dos irmãos católicos

Por RODRIGO DIAS

A 90ª edição da tradicional procissão em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré foi marcada por demonstrações de agradecimento, fé e amor ao próximo, protagonizadas por fiéis e voluntários.

Um dos momentos mais marcantes do Círio 2024 ocorreu no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Rua Tiradentes, no Centro de Macapá, onde fica localizada a sede da Igreja Assembleia de Deus, onde vários voluntários distribuíram água para os romeiros. Foi a primeira no Amapá, que uma congregação evangélica realizou uma ação parecida durante a maior festa católica da Amazônia.

Além disso, diante do forte sol e intenso calor, os evangélicos molharam a pista por onde passavam os devotos. Um voluntário usou uma mangueira possante para molhar os pés dos fieis que pagavam promessas.

De acordo com o pastor Iaci Pelaes dos Reis, presidente da Assembleia de Deus, A Pioneira, trata-se de uma ação humanitária.

“É um gesto de amor. Estamos fazendo o que Jesus faria, oferecendo um bem precioso para as pessoas que estão com sede neste momento. É uma demonstração de solidariedade com o próximo e para mostrar que é preciso construir um mundo melhor, a partir do amor e da paz, dizendo para todos os caminhantes que somos seres humanos e que nos respeitamos na diversidade, nas diferenças”, justificou.

“Devemos ter respeito um pelo outro. Jesus Cristo ensinou um mandamento: ‘Ama teu próximo como a ti mesmo’. É isso que estamos fazendo aqui”, detalhou.

Ainda segundo Iaci, a ideia é continuar realizando essa ação nos próximos anos.