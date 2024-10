Pela 2ª vez, Furlan não comparece a debate e evita adversários

Rede Amazônica realizou debate com apenas 4 candidatos dos 5 convidados

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá e candidato à reeleição, Dr Furlan (MDB), não compareceu ao debate da Rede Amazônica, na noite desta quinta-feira (3), confirmando a estratégia de evitar enfrentamentos com adversários nestas eleições.

Na quarta-feira, ele já tinha faltado ao debate da Diário FM alegando agendas previamente marcadas. A ausência o livrou do encontro com outros quatro candidatos convidados: Paulo Lemos (Psol), Gilvam Borges (Avante), Aline Gurgel (REP) e Patrícia Ferraz (PSDB).

Confiando na vantagem em todas as pesquisas, Furlan foi aconselhado a não arriscar enfrentar possíveis saias justas, especialmente sobre assuntos espinhosos, como transporte público, endividamento da prefeitura e denúncias de corrupção em sua gestão.

No primeiro mandato, Furlan foi alvo de duas operações da Polícia Federal, uma delas nos primeiros meses de governo, em 2021, num inquérito que apura um suposto esquema de compra de votos na eleição de 2020. O processo corre em segredo de justiça.

A mais recente operação ocorreu no último dia 14 de setembro, no inquérito que investiga fraudes e pagamento de propinas ao braço direito e secretário de Obras Cássio Cruz, denunciado pelo empresário da obra da Praça Jacy Barata.

Ser questionado por esses outros temas pelos quatro adversários poderia causar um desgaste maior do que simples não comparecer aos debates.

Uma hora antes do programa, Furlan participava de uma caminhada no bairro Zerão, na zona sul de Macapá. Ele enviou uma nota à coordenadora da Rede Amazônica, alegando que já prestou contas com a população nos últimos anos, por isso decidiu não participar do programa. Leia abaixo a nota.