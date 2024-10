PF apreende R$ 5 mil e material de propaganda de candidato a vereador de Macapá

Material estava em um carro estacionado em frente uma clínica médica desativada

Da REDAÇÃO

Policiais federais apreenderam mais de R$ 5 mil em um carro estacionado em frente a uma clínica médica desativada, no bairro Central de Macapá. A ação fez parte da Operação Voto Limpo, realizada ontem (30), mas teve divulgação pela PF somente na tarde desta terça-feira (1º).

De acordo com informações oficiais, o mandado foi expedido pela justiça eleitoral após denúncia de que eleitores estavam sendo levados para o local, onde recebiam dinheiro. Dentro do local nada foi apreendido, mas o carro de uma pessoa que estava no prédio foi inspecionado.

Dentro, os policiais apreenderam uma lista com nomes, o dinheiro e material de campanha. O Portal SN apurou que o material de campanha apreendido pertence à campanha do presidente licenciado do Sebrae do Amapá e candidato pelo União Brasil, Josiel Alcolumbre.

A assessoria de comunicação do candidato informou que “dezenas de comitês eleitorais de vereadores em Macapá estão recebendo fiscalização. Acreditamos que este é o papel e o trabalho que os órgãos de controle têm que fazer. Em nosso comitê nada foi encontrado, além de santinhos e material de campanha. Comunicamos que acreditamos no trabalho da Justiça e apoiamos a fiscalização eleitoral nas candidaturas de vereança macapaense”.