PF fez 15 prisões e apreendeu mais de R$ 110 mil durante eleições no Amapá

Operação eleitoral também apreendeu arma de fogo, veículos e materiais de campanha

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal no Amapá realizou 15 prisões durante as eleições de 2024, como parte de uma operação de combate a crimes eleitorais no estado. Das 15 prisões, 10 ocorreram em Macapá e 5 no município de Oiapoque, envolvendo principalmente casos de compra de votos e transporte ilegal de eleitores.

Além das prisões, as operações resultaram na apreensão de mais de R$ 110 mil, quantia que seria, segundo suspeitas, destinada à compra de votos. Também foram confiscados diversos itens relacionados aos crimes eleitorais, incluindo:

Uma arma de fogo;

Dois veículos usados no transporte ilegal de eleitores;

Vários celulares;

Materiais de campanha de candidatos.

As ações da Polícia Federal fazem parte da Operação Eleições 2024, que mobilizou mais de seis mil agentes em todo o Brasil, com o apoio de drones e tecnologia para monitoramento de áreas críticas. A operação teve como foco crimes como propaganda eleitoral irregular e corrupção por meio de compra de votos.

No Amapá, a PF registrou 9 procedimentos de flagrante por crimes eleitorais. Desses, 7 estão relacionados à compra de votos e 2 ao transporte ilegal de eleitores. Em todo o país, mais de 400 eleitores foram conduzidos para delegacias por envolvimento em práticas ilícitas.