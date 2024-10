Pistoleiro de facção morre em tiroteio com o GTA

Troca de tiros ocorreu dentro de uma casa localizada no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem apontado como pistoleiro de uma facção criminosa do Amapá foi morto ao confrontar uma patrulha terrestre de apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA), na manhã desta segunda-feira (14), dentro de uma casa localizada no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

A troca de tiros aconteceu durante a Operação Protetor, que contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp. Alex Felipe dos Santos Pantoja, conhecido como “Playboy”, de 24 anos, foi localizado após uma denúncia anônima.

Segundo a polícia, ele era suspeito de envolvimento em pelo menos dois homicídios ocorridos na capital amapaense.

Entre os crimes atribuídos a ele estão a execução do pedreiro Thiago Rocha Cardoso, de 24 anos, morto por dois atiradores enquanto caminhava pela Travessa Fortunato Peres, no Bairro Novo Buritizal, em 2023, e o assassinato do adolescente Fábio Alejandro Pantoja, de 14 anos, baleado em frente a uma lavagem de carros no dia 12 de julho deste ano, no Bairro Buritizal, por dois criminosos que estavam em uma bicicleta.

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, oficial responsável pela ocorrência, ao chegar ao local indicado, “Playboy” desobedeceu às ordens de parada e começou a atirar contra os policiais, o que resultou no revide e, consequentemente, na sua morte.

Com o suspeito, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 e uma grande quantidade de maconha.